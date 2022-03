Une économie ukrainienne ébranlée, des entreprises coupées du monde

information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 13:26

La guerre tue les hommes et détruit leurs outils de production. En Ukraine, les entreprises ne peuvent plus fonctionner normalement, isolant ainsi le pays du commerce mondial. Fournisseurs et clients étrangers doivent trouver de nouveaux débouchés, comme l'explique notre invité Jerôme Pasinetti. Il est directeur de l'intelligence économique chez Amarante international, un des principaux acteurs européens de la sûreté et de la protection des organisations.