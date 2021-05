France 24 • 26/05/2021 à 10:04

La région centrale de la Middle Belt au Nigeria a été secouée cette année par une recrudescence des violences entre fermiers et éleveurs. Le changement climatique et la désertification intensifient les tensions, poussant les éleveurs du nord à se déplacer plus au sud, sur le territoire des agriculteurs.

Nous irons ensuite à Abobo, commune d'Abidjan en manque criant d'eau au robinet.