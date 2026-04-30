Spectaculaire accident dans l'Essonne: un bus, avec au volant une conductrice en fin de formation qui a été placée en garde à vue, a percuté un véhicule en stationnement avant de tomber jeudi matin dans la Seine à hauteur de Juvisy-sur-Orge (sud de Paris), et quatre personnes ont été secourues.
Un bus tombe dans la Seine sans faire de victime, la conductrice en garde à vue
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