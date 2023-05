information fournie par France 24 • 17/05/2023 à 12:38

Accusée par Washington de livrer des armes à la Russie, l'Afrique du sud offre une médiation pour sortir de la guerre en Ukraine, à la tête d'une délégation de 6 états africains. Coup de com' ou réelle initiative de paix ? On va plus loin avec Patricia Allémonière, Cyril Payen et Caroline Dumay au Cap pour France 24.