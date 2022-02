Ukraine : les espaces aériens des pays de l'Union européenne fermés aux avions russes

information fournie par France 24 • 27/02/2022 à 15:40

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports, a indiqué que la France allait fermer dès ce dimanche 27 février son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes. L'Italie, la Belgique, les Pays baltes, la Pologne, la République tchèque, la Bulgarie, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande et le Royaume-Uni ont déjà fermé les leurs. Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne, évoque les conséquences de ces mesures pour la Russie et les répercussions économiques sur l'Europe.