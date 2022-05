Ukraine : "Le rôle principal de Mikolaïv est de freiner l'armée russe dans sa progression vers l'Europe"

information fournie par France 24 • 02/05/2022 à 10:49

En Ukraine, les combats se concentrent à l'est et au sud du pays. Il y a quelques jours, les forces russes ont frappé le pont de Zatoka dans la région voisine d'Odessa, reliant la région à la Roumanie. Le pont Varvarovsky de Mykolaïv est désormais le seul de la région à relier les deux rives de la rivière Bug. Le ciblage des infrastructures semble être un élément clé de la stratégie de guerre de la Russie dans le sud de l'Ukraine. Reportage de Luke Shrago et Tarek Kai de FRANCE 24.