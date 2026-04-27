La ville abandonnée de Pripyat semble figée dans le temps au 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, avec ses bâtiments en décomposition qui rappellent l'évacuation soudaine de ses habitants.
Ukraine: 40 ans après Tchernobyl, la ville fantôme de Pripyat, figée dans le temps
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro