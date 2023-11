information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 16:16

La Russie a affirmé jeudi avoir intercepté neuf drones ukrainiens qui volaient près de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, occupée par Moscou et visée à de multiples reprises par des bombardements. Dans le même temps, l'Ukraine a annoncé que la Russie avait bombardé plus de cent localités durant les dernières 24 heures, le plus grand nombre lors d'une seule attaque depuis le début de l'année. Les précisions de notre correspondant à Kiev, Gulliver Cragg.