Twitter : "Elon Musk n’est pas dans un enjeu financier, il est dans un enjeu de pouvoir"

information fournie par France 24 • 03/11/2022 à 11:18

Propriétaire de Twitter depuis le 27 octobre 2022, Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX a annoncé mardi 1er novembre le lancement prochain d’un abonnement payant pour le fameux badge bleu (8 dollars par mois). Ce dernier permettra d’identifier le détenteur du compte et offrira plus de fonctionnalités. Quel est l’objectif d’Elon Musk ? Selon Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, invité de France 24, "Elon Musk n’est pas dans un enjeu financier, il est dans un enjeu de pouvoir, il est dans un enjeu politique et il est dans un enjeu politique international". Décryptage.