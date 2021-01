Tunisie : état des lieux de la démocratie, dix ans après la révolution

France 24 • 14/01/2021 à 17:21

Il y a dix ans, le 14 janvier 2011, la Tunisie vivait un jour historique. Après 29 jours de révolte, le président Zine el-Abidine Ben Ali quittait le pouvoir sous la pression de la rue. Depuis, le pays, qui a connu 13 gouvernements successifs, fait le difficile apprentissage de la démocratie. Malgré une nouvelle Constitution adoptée en 2014, il reste encore instable sur le plan politique, et miné par la crise économique. Lilia Blaise et Hamdi Tlili sont allés demander à des Tunisiens, politiques et militants, leur point de vue sur les acquis démocratiques du pays.