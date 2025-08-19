Le président américain Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants de plusieurs alliés européens de Kiev posent pour une photo de groupe à la Maison Blanche avant des discussions cruciales sur la fin de la guerre en Ukraine. IMAGES
Trump et Zelensky posent pour une photo de groupe avec des dirigeants européens
