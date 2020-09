Travail du bois : rencontre avec trois artisans d'exception

France 24 • 04/09/2020 à 16:30

Ils sont de plus en plus rares à détenir ces savoir-faire inédits dans l'Hexagone. Sur les bords de la Loire, Gilbert est l'un des deux derniers formiers de France, métier qui consiste à sculpter des formes en bois pour les créateurs de chapeaux. Dans la vallée de Bethmale, dans les Pyrénées, Pascal, lui, est sabotier. Il fait la fierté des habitants qui continuent de chausser leurs sabots pour les grandes occasions. Enfin, à Marseille, Denis construit et restaure des barquettes, ces ingénieuses embarcations qui naviguent dans le vieux port et au-delà depuis le 18e siècle.