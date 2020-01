Travail des enfants en Inde : ils ramassent du mica pour sublimer nos cosmétiques

France 24 • 28/01/2020 à 11:28

C'est du Jharkhand - l'un des États les plus pauvres d'Inde - que provient une grande partie de la production mondiale de mica, minerai scintillant prisé des industries cosmétiques et automobiles. Avant de se retrouver dans les fards à paupières, rouge à lèvres et autres carrosseries rutilantes, le mica franchit de nombreuses frontières, passe par des grossistes, des tailleurs et des réseaux d'intermédiaires pour le moins opaques... Mais à la source, ce sont bien souvent des enfants indiens non-scolarisés, qui le ramassent. Reportage de notre correspondante en Inde, Philomène Remy.