Trafic d'animaux sauvages en Amazonie : le Pérou traque le commerce illégal

information fournie par France 24 • 17/09/2024 à 10:04

Iquitos est une ville de plus de 400 000 habitants, située au cœur de l’Amazonie péruvienne et accessible uniquement en bateau ou en avion. Ces dernières années, elle est devenue un haut-lieu du trafic de faune sauvage, dans une zone parmi les plus riches en biodiversité au monde. Au Pérou, plus de 300 espèces sont directement menacées par ce trafic. Les autorités péruviennes confisquent chaque année près de 5 000 animaux et traquent la vente et la possession de faune sauvage, en particulier sur le marché de Belen, à Iquitos. Reportage de Guillaume Gosalbes et Florent A. Motey.