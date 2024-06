Tommie Smith : "Je n'aurais jamais imaginé que lever mon poing au JO de Mexico aurait un tel impact"

information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 10:20

Leur geste a marqué l'histoire du sport et plus particulièrement celle des Jeux olympiques. Le 17 octobre 1968 à Mexico, lors de la cérémonie officielle de la remise des médailles du 200 mètres, les deux athlètes américains Tommie Smith, en or, et John Carlos, en bronze, brandissent leur poing dans un gant noir, afin de dénoncer les discriminations raciales aux États-Unis. Cinquante-six ans plus tard, personne n'a oublié ce geste. Nous avons rencontré Tommie Smith, en visite à Paris. Il se souvient de son poing levé sur le podium, un geste qu'il a fait "à une époque où les gens pensaient que la politique n'avait rien à voir avec les Jeux olympiques".