information fournie par France 24 • 18/12/2024 à 08:58

Un couvre-feu va être instauré à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido. L'île souffre de nombreux maux dont une immigration incontrôlée, selon certains élus et une grande partie de la population. Thomas Ménagé, député du Loiret et porte-parole du Rassemblement national à l’Assemblée nationale, estime que pour enrayer ce phénomène, "il faut aussi mettre fin au droit du sol". Invité de Mardi politique, il revient également sur les consultations entre le RN et François Bayrou.