Thomas Borrel et Benoît Collombat : " La Françafrique fait sa mue en permanence"

08/10/2021 à 11:39

Le journaliste Benoît Collombat et Thomas Borrel, porte-parole de l'association Survie, sont deux des coordinateurs de l'ouvrage collectif "L’empire qui ne veut pas mourir" rédigé par un ensemble de spécialistes de la Françafrique. Ce livre volumineux revient sur 80 ans de relations entre la France et le continent africain et la manière dont s'est développé un système de néo-colonialisme via la coopération ou le développement. Il sort alors que débute à Montpellier un sommet Afrique-France.