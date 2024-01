Tensions en mer Rouge : "La priorité des armateurs reste la sécurité des équipages"

information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 16:30

Les attaques menées par les Houthis du Yemen contre les navires marchands passant par la mer Rouge ont contraint les compagnies maritimes à emprunter une route plus longue et plus coûteuse passant par l'Afrique australe, causant des retards dans les livraisons. Quelles conséquences pour les armateurs et le commerce mondial ? Nous faisons le point avec Jean-Philippe Casanova, délégué général d'Armateurs de France, l'organisation professionnelle des entreprises de transport et de services maritimes.