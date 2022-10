Tchad : l'opposant Succès Masra en lice pour le poste de Premier ministre

information fournie par France 24 • 11/10/2022 à 23:42

Au Tchad le Premier ministre a déposé sa démission après la prolongation de la période de transition de deux ans. Mahamat Idriss Déby, l'homme fort du pays a été investi président et est désormais autorisé à se présenter à la présidentielle. L'opposant Succès Masra est approché ce mardi pour le poste de Premier ministre et a lancé une consultation auprès de ses partisans. L'éclairage d'Amin Idriss, analyste politique et spécialiste du Tchad.