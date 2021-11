information fournie par France 24 • 24/11/2021 à 17:01

Tatiana Mukanire Bandalire, coordinatrice nationale du mouvement national des survivantes des violences sexuelles en RD Congo et auteure d'"Au-delà de nos larmes" (éd. Des femmes, Antoinette Fouque) livre sur France 24 son témoignage sur les sévices sexuels qu'elle et de nombreuses femmes et enfants subissent depuis des années.