information fournie par France 24 • 07/10/2021 à 12:48

Depuis leur reprise éclair du pays, achevée le 15 août 2021 par leur entrée dans Kaboul, la capitale, les Taliban affirment leur autorité en Afghanistan. Après six semaines de gouvernance talibane, où en est le pays et sa population ? Comment les Taliban gèrent-ils la menace de l'Etat Islamique ? Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et Wassim Nasr, spécialiste pour FRANCE 24 des mouvements jihadistes, donnent leur analyse.