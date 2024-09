information fournie par France 24 • 20/09/2024 à 11:17

À Taïwan, on le surnomme "le chewing-gum taïwanais". Le bétel, noix autant détestée qu'appréciée, occupe une place à part dans la culture de l’île. Ce stimulant est consommé par des centaines de milliers de personnes, surtout issues des milieux ouvriers, et en fait vivre autant d’autres. Mais peu savent que cette noix est cancérigène et atteint les voies orales. Chaque année, des milliers de personnes décèdent des suite de sa consommation. Reportage à Taïwan de Lucie Barbazanges.