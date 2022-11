Sven Giegold, secrétaire d'État allemand : "L'Allemagne n'est pas isolée"

information fournie par France 24 • 11/11/2022 à 13:14

Le moteur franco-allemand est grippé et c’est toute l’Europe qui en est affectée. Alors que la crise énergétique promet un hiver coûteux aux Européens, rien ne va plus entre Paris et Berlin, et le Conseil des ministres franco-allemand a été reporté à janvier 2023. Nous en parlons avec l'écologiste Sven Giegold, qui a été député européen pendant 12 ans jusqu'à sa nomination en 2021 comme secrétaire d'État au sein du ministère fédéral allemand de l’Économie et de la Protection du climat, dans le gouvernement de coalition tricolore d'Olaf Scholz.