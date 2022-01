information fournie par France 24 • 13/01/2022 à 10:50

A Poznań, en Pologne, Dom Bretanii (la Maison de la Bretagne) diffuse et partage avec passion la culture bretonne. Fruit d'une longue histoire de solidarité et de coopération entre la région Bretagne et la région de Poznań, cette initiative a permis aux Polonais de découvrir et d’apprécier les charmes des légendes celtiques liées au fest-noz. C'est aussi un engagement citoyen pour faire avancer l'Europe de la culture.