Sunak: le sursaut des Tories ?

information fournie par France 24 • 25/10/2022 à 11:14

Après des mois chaotiques, le parti Conservateur s'est finalement mis en ordre de marche pour choisir, plus vite que prévu, Rishi Sunak. A 42 ans, il devient le plus jeune premier ministre britannique, le premier issu de la diversité. Sera-t-il capable de sortir le pays de la crise, qu'ont aggravée les déboires des Tories ? On va plus loin avec Hamdam Mostafavi et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur la "bombe sale" que s'accusent mutuellement de préparer Russes et Ukrainiens.