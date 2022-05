information fournie par France 24 • 13/05/2022 à 18:14

Entre la guerre en Ukraine, la crise du Covid et le retour de l'inflation, le ralentissement de la croissance chinoise fait craindre un ralentissement mondial. Quels sont les pays qui ont le plus à perdre du ralentissement de la locomotive chinoise ? Les entreprises étrangères implantées en Chine sont inquiètes : faut-il craindre une possible fuite des capitaux ?