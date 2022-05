information fournie par France 24 • 11/05/2022 à 11:11

La police du Sri Lanka a reçu l'ordre de passer à l'offensive et de tirer à balles réelles pour éviter "l'anarchie" dans le pays, a annoncé mercredi 11 mai un de ses responsables, après une autre nuit d'incendies sporadiques et deux jours d'affrontements meurtriers. Témoignages de la population et précisions de la chroniqueuse international de France 24 Armelle Charrier.