Sport Féminin Toujours 2021 : plus de médiatisation pour les compétitions féminines

France 24 • 25/01/2021 à 10:08

Retour sur l'opération Sport féminin toujours, devenue un rendez-vous annuel lancé par le CSA, en partenariat avec le ministère des Sports et le secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, avec le soutien du Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français. L'occasion de faire le point sur le nouvel élan donné par certains pays à la féminisation du sport pour l'ancrer dans les usages et encourager la diversité dans la couverture des événements sportifs.