Soumission chimique : l'emprise silencieuse des benzodiazépines

information fournie par France 24 • 14/03/2025 à 14:30

Plus d'une centaine de substances psychoactives peuvent être détournées de l'usage dans ce que l'on appelle les situations de soumission chimique. Décryptage avec Victoire N'Sondé, cheffe de rubrique santé à The Conversation France. Retrouvez l'articles cité par Victoire N'Sondé sur https://theconversation.com/fr : Soumission chimique par benzodiazépines, anxiolytiques ou sédatifs : quels effets ? quelle prise en charge des victimes ? quelle prévention ? (https://theconversation.com/soumission-chimique-par-benzodiazepines-anxiolytiques-ou-sedatifs-quels-effets-quelle-prise-en-charge-des-victimes-quelle-prevention-248348) The Conversation est un média en ligne d'analyse de l'actualité qui associe recherche et journalisme.