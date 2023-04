Soudan : l'aide humanitaire prise au piège par les combats

information fournie par France 24 • 20/04/2023 à 14:49

Explosions et tirs ont continué jeudi 20 avril à déchirer Khartoum, au sixième jour des combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires, menés par deux généraux rivaux. Dans la ville de plus de cinq millions d'habitants, les familles se pressent sur les routes pour fuir les raids aériens et les combats de rue, qui ont tué depuis le 15 avril plus de 270 civils. Frédéric Joli, porte-parole du CICR France, était sur France 24 pour évoquer la situation et le travail des humanitaires sur place.