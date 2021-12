information fournie par France 24 • 08/12/2021 à 12:26

Valérie Pécresse donnée gagnante face à Emmanuel Macron au second tour. C’est en tout cas le résultat d’un nouveau sondage Elabe pour BFMTV et l'Express. Même si rien n’est joué pour la présidentielle qui aura lieu dans quatre mois et demi, ce bond de la candidate des Républicains est spectaculaire. Roselyne Febvre en parle avec Bruno Jeudy (Paris Match) et Pierre Jacquemain (revue Regards).