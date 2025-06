Conflit Israël-Iran : les marchés dans le brouillard ?

information fournie par Ecorama • 18/06/2025 à 14:10

Si pour le moment les investisseurs ne paniquent pas, beaucoup de questions restent sans réponse, notamment sur l’issue de la montée des tensions et du conflit entre Israël et l’Iran. Au sixième jour de la guerre en Iran et Israël, les marchés entrent-ils désormais en terre inconnue ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 18 juin 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com