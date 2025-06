AG : quels engagements ESG pour les entreprises en 2025 ?

En pleine saison des Assemblées Générales, les investisseurs scrutent les signaux d'engagement des entreprises, notamment en matière de durabilité, ce qui a pris de l'ampleur dans les débats. Cependant, depuis l'élection de Trump, le contexte international semble moins porteur et on observe parfois un certain recul sur les ambitions climatiques. Cela soulève-t-il des inquiétudes ? Les explications de Luisa Florez, Directrice des recherches en Finance Responsable d'Ofi Invest AM.