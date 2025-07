Ils veulent continuer à partir en vacances sans dérègler plus le climat

information fournie par France 24 • 11/07/2025 à 17:55

Les vacances d'été battent leur plein, mais comment voyager sans polluer ? Et bien, pourquoi pas en naviguant sur la Méditerranée ! Une coopérative française propose une alternative à l'avion ou au ferry en transportant par voilier des milliers de voyageurs depuis 2022 entre la France continentale et la Corse. C'est une aventure au rythme de la nature qui est le moyen le plus écologique pour gagner l’île de beauté. Alexandra Renard et Aurore Cloé Dupuis sont montés à bord pour Élément Terre.