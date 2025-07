Cardi B, robe vivante et adieux : la haute couture fait son show

information fournie par France 24 • 11/07/2025 à 15:38

Un corbeau perché sur le gant de Cardi B chez Schiaparelli, une robe en algues bioluminescentes signée Iris Van Herpen, des stars chez Chanel pour une collection d'adieu avant l’arrivée de Matthieu Blazy... La haute couture automne-hiver 2025-2026 mêle audace et mutation. Louise Dupont et Pascal Mourier vous emmènent chez Robert Wun, Glenn Martens pour Maison Margiela, et Demna qui tire sa révérence chez Balenciaga. Et pour finir, coup de cœur pour Clara Daguin et son rêve ultra pop inspiré par Las Vegas.