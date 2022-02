information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 17:40

Les dirigeants européens et africains sont réunis à Bruxelles jeudi 17 et vendredi 18 février avec pour objectif de repenser leurs liens. Une rencontre précédée par l’annonce du retrait du Mali des soldats français de l’opération Barkhane et de leurs alliés européens de la Task Force Takuba.