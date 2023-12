Sommet Chine-UE : l'Europe peut-elle vraiment rivaliser avec la Chine ?

information fournie par France 24 • 08/12/2023 à 16:04

La Chine et l'Union européenne ne devraient pas se considérer comme des rivales ou s'engager dans "une confrontation". C'est en résumé ce qu'a déclaré ce jeudi le président chinois Xi Jinping, au sortir de sa rencontre avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Pékin. Consacré notamment au déséquilibre commercial entre les deux partenaires et la relation russo-chinoise, ce 24e sommet entre la Chine et l'UE, le premier en face-à-face depuis 2020, s'est déroulé dans une atmosphère tendue.