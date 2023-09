information fournie par France 24 • 19/09/2023 à 16:07

Saviez-vous que la pauvreté est la première cause de non-recours aux soins ? Et qu’on vit 17 ans de moins en moyenne dans les pays les moins avancés ? Soigner coûte cher, mais ne pas soigner aussi. Il existe des solutions pour que les plus modestes n’échappent plus au système de santé. Et ça profite à tout le monde ! Regardez.