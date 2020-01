Smartphones : "Oneplus veut rester sur le marché haut de gamme"

France 24 • 06/01/2020 à 11:52

Lancée en 2013 par deux entrepreneurs chinois, la marque de smartphones haut de gamme OnePlus connaît depuis une belle croissance, notamment sur le marché européen où elle est arrivée il y a un an. Uniquement distribuée via e-commerce, elle compte aujourd'hui 12 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Ce nouvel acteur peut-il s'imposer face à Apple et Samsung, les deux mastodontes qui dominent le marché ? Ali Laïdi reçoit Akis Evangelidis, vice-président France de la marque, pour en parler.