"Situation exceptionnelle sous la 5ème République : les conditions n'existe pas" pour une coalition

information fournie par France 24 • 10/07/2024 à 19:24

Les tensions apparaissent de plus en plus vives dans le camp présidentiel, divisé sur les moyens d'élargir ses rangs dans une Assemblée nationale sans majorité absolue, qui oblige à chercher des alliances. Muet depuis le résultat du second tour des élections législatives, Emmanuel Macron a réagi mercredi en demandant aux "forces républicaines" de composer un rassemblement majoritaire "solide". Sans préciser toutefois les contours de cette majorité "nécessairement plurielle". A l'issue d'une nouvelle réunion mercredi à l'Assemblée nationale, le groupe Renaissance a plaidé pour qu'une alliance "existe tant qu'elle n'inclut pas la France insoumise", évoquant dans un communiqué une "coalition de projet allant des sociaux-démocrates à la droite du gouvernement". Mais certains dans le camp présidentiel plaident désormais ouvertement pour un accord uniquement avec la droite. Décryptage avec Arnaud Benedetti, Professeur-associé de l'histoire de la communication à Paris Sorbonne, Rédacteur en chef Revue politique et parlementaire.