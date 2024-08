information fournie par France 24 • 30/08/2024 à 13:16

Des typhons plus puissants, qui entraînent plus de pluies et qui font des dégâts plus loin à l'intérieur des côtes, le réchauffement climatique influence le comportement de ces phénomènes météorologiques. Celui qui a touché le Japon ce jeudi n'aurait pas provoqué de telles pluies diluviennes si l'océan beaucoup trop chaud ne l'avait pas chargé en vapeur d'eau. Élément Terre vous explique comment le réchauffement climatique influence les typhons et ouragans.