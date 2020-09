France 24 • 18/09/2020 à 13:35

À l'occasion des journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, Vincent Roux reçoit l'écrivain et documentariste Serge Moati pour son documentaire "Académie française, voyage au pays des immortels". Au sommaire également, la visite d'un autre lieu mythique : le Bateau-Lavoir, un atelier d'artistes sur la butte Montmartre qui a accueilli Picasso, Modigliani, Van Dongen et bien d'autres.