Serge Bilé : le blackface, discriminatoire, "s'appuie d'abord sur la tradition du grimage"

France 24 • 18/09/2020 à 12:13

Serge Bilé, journaliste et essayiste, est l'invité du jour de France 24. Dans son dernier essai intitulé "La France et le Blackface, quand le peuple, le roi et l'empereur se noircissent" (Éd. Cercle Media), il essaie de comprendre "comment le blackface est apparu en France et s'est développé différemment de ce qu'il s'est passé aux États-Unis". "Cela commence en France avec la tradition du grimage, qui au départ n'a aucune connotation raciste (...). Vers le XVIe-XVIIe siècle, on a eu un changement de rapport avec l'esclavage, avec une pratique pour se moquer des sauvages", explique-t-il.