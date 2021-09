Sept ans après la destruction du vol MH17, les proches des victimes témoignent au procès

information fournie par France 24 • 15/09/2021 à 15:59

Plus de 7 ans après l'explosion en vol d'un avion de la Malaysia Airlines, touché par un missile de conception soviétique au-dessus de l'Ukraine, les familles des 298 victimes restent en quête de réponses et de justice. Le procès du crash MH17 a débuté en mars 2020 à Amsterdam. Depuis le 6 septembre, des proches peuvent venir témoigner à la barre. Au total, 91 personnes sont attendues, sur trois semaines. Un moment clé pour les familles qui vont pouvoir exprimer leur émotion et leur colère.