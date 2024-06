information fournie par France 24 • 03/06/2024 à 14:32

Sensibiliser les salariés aux menaces économiques en s'amusant : c’est le pari de deux femmes qui viennent de créer leur start-up. FF2R, un acronyme qui signifie "From Fiction to Reality", de la fiction à la réalité. FF2R est porté par Sandra Aubert et Maï-Linh Camus. La première est experte en stratégie de communication et d’influence, la seconde est une ancienne agente de renseignement de l’armée et dirige le cabinet de renseignement d’affaires Prisme Intelligence.