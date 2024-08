information fournie par France 24 • 23/08/2024 à 23:12

C'est l'événement religieux le plus importants au Sénégal : le Grand Magal de Touba. Chaque année, Ils sont des millions de fidèles à se rendre à Touba, dans le centre-ouest du pays, pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride et héros de la résistance anti-colonialiste. Plus de détails avec notre correspondant Elimane Ndao.