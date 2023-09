Sénégal : plus de 3 millions de pèlerins se sont rassemblés à Touba, fief de la confrérie Mouride

information fournie par France 24 • 05/09/2023 à 11:21

Ce lundi, plus de 3 millions de pèlerins se sont rassemblés à Touba, une cité religieuse du centre du Sénégal, fief de la confrérie Mouride. C’est l’un des plus importants rassemblements religieux du continent. Cette année, les pèlerins les plus chanceux auront la chance de découvrir six clichés inédits du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, un résistant colonial pacifique devenu une icône au Sénégal.