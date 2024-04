information fournie par France 24 • 03/04/2024 à 15:42

Au moins neuf personnes sont mortes et plus de 800 ont été blessées à Taïwan, selon un nouveau bilan des autorités. Dans la région de Hualien, dans l'est du pays, un séisme de magnitude supérieure à 7 s'est produit mercredi, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans.