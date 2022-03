information fournie par France 24 • 25/03/2022 à 09:32

Rendez-vous avec Sear. Ce journaliste précurseur dans l'univers du rap sort un recueil "Anthologie" qui réunit les meilleures interviews parues dans le fanzine "Get busy" dans les années 90 et 2000. Il nous raconte comment il vécu la montée des cultures urbaines en France et comment il a contribué à les faire connaître au plus grand nombre. Pour l'occasion, c'est son acolyte de Clique TV qui lui offre une vidéo mystère.