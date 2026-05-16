Les Verts ont remporté une séance de tirs au but complètement folle face à Rodez (0-0, 7-6 aux tàb) pour se qualifier pour les barrages de promotion / relégation de L1/L2. Les Stéphanois connaîtront leurs adversaires dimanche.
Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et se qualifie pour les barrages
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